اليوم السابع
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ضبط دقيق مدعم داخل مخبز بالقاهرة قبل بيعه بالسوق السوداء

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 11:43 ص
ضبط دقيق مدعم داخل مخبز بالقاهرة قبل بيعه بالسوق السوداء دقيق مدعم ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط (المسئول عن مخبز بلدى - كائن بدائرة قسم شرطة روض الفرج)، لقيامه بالتصرف فى كمية من الدقيق البلدى المدعم بقصد الإستيلاء على المال العام للإتجار به بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وعدم توصيل الدعم لمستحقيه.

وعثر رجال الشرطة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث واللواء علاء بشندي بداخل المخبز على (كمية من الدقيق البلدى المدعم) ، ، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 


دقيق مدعم

السوق السوداء

اخبار الحوادث



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