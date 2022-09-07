اليوم السابع
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ضبط المتهم بدهس شاب بسيارة نقل على طريق المحلة المنصورة الدائري

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 10:36 م
ضبط المتهم بدهس شاب بسيارة نقل على طريق المحلة المنصورة الدائري مديرية أمن الغربية - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط سائق سيارة نقل بعدما دهس شاب بالسيارة على طريق المحلة المنصورة الدائري وتسبب في وفاته.
 
كان اللواء محمد عمار مدير امن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور قسم أول المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة المنصورة الدائري ومصرع شاب.
 
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين أثناء عبور شاب للطريق صدمته سيارة نقل وفر قائدها هاربا وتم تحديد هوية السائق والقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
 
 

مدير امن الغربية

المحلة

حادث تصادم

اخبار الحوادث



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