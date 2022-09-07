صرف الإسكندرية: تدريب العاملين على "لغة الإشارة" للتعامل مع الصم وضعاف السمع

كتب أحمد حسن

نظمت الإدارة العامة للتدريب بشركة صرف صحي الإسكندرية، البرنامج التدريبي " لغة الاشارة " للتعامل مع الصم وضعاف السمع، والذي يستهدف البرنامج العاملين بادارات خدمة العملاء والعلاقات العامة والتحصيل والتدريب والموارد البشرية والصرف الصناعي والأمن لإعداد كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة، ولتأدية الخدمة لجميع المواطنين بسهولة ويسر وبجودة عالية.

وأوضح المهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أهمية التدريب للعنصر البشرى بالشركة وتطوير الكفاءات الفنية والإدارية والتخصصية للعاملين بجميع الإدارات والتي تؤدى الى رفع مستوى الأداء المؤسسى وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد أن البرنامج التدريبي علي لغة الإشارة حديث التطبيق بشركات مياه الشرب والصرف الصحي لإكساب المتدربين المهارة للتواصل مع الصم والبكم ومساعدتهم علي إنهاء إجراءاتهم والتسهيل عليهم أثناء تقديم الخدمة لهم.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بذوي القدرات الخاصة والهمم، وحرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين والاهتمام بكافة فئات المجتمع.