جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شكرى اليوم الأربعاء في جلسة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف في إطار منتدى مصر للتعاون الدولي.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن مشاركة الوزير فى المنتدى تأتى في إطار الحرص المصري على التواصل مع كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي.

وأضاف المتحدث أن الوزير استعرض رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 حول سبل حشد تمويل المناخ اللازم بهدف تنفيذ تعهدات المناخ، وخاصةً فيما يتعلق بتمويل إجراءات التكيُف وتخفيف تداعيات تغير المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار.