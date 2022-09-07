زراعة بورسعيد: 33 ألف فدان مساحة الأراضى المنزرعة بالأرز

بورسعيد - محمد عزام

قال الدكتور حسنى عطية، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، إن مساحة الأراضى الزراعية المنزرعة بالأرز فى المحافظة بلغت 33 ألف فدان موزعة على أراضى شرق وجنوب بورسعيد.

وأشار مدير الزراعة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، خلال متابعته الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد الأرز، إلى أن هناك 4500 فدان بمنطقة سهل الطينة فى شرق، و28.5 ألف فدان بأراضى جنوب بورسعيد، لافتًا إلى أنه جرى كافة الخدمات اللازمة للمزارعين وفى مقدمتها: توفير التقاوى، والحقول الإرشادية، مكافحة الآفات الزراعية، الإرشاد الزراعى، ووالجولات الميدانية، والميكنة الزراعية.

وأكد أنه جرى إنشاء 5 جمعيات زراعية جديدة بشرق بورسعيد لتقديم خدماتها للمزارعين، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الفلاح المصري.