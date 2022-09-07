روسيا: ننتظر تفاصيل محددة بشأن اقتراح إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيا

كتب أحمد عرفة

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن روسيا ما زالت تنتظر تفاصيل محددة بشأن اقتراح إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيا النووية.

وأضاف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن أن روسيا لا تستخدم محطة زابوروجيا النووية كقاعدة عسكرية.

وتابع مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: يحمي الجيش الروسي المحطة اليوم، وتقدر المعدات العسكرية الموجودة هناك بشاحنتين متمركزتين في المحطة، وصل العسكريون الروس على متنها لحماية المحطة بالأسلحة الخفيفة.

ورد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة على اتهامات الجانب الأوكراني بأن الجيش الروسي يستخدم المحطة كقاعدة عسكرية قائلا: ببساطة غير صحيح، لأننا نستخدم العسكريين هناك لضمان أمن المحطة.