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روسيا: لا نستبعد عدم تمديد صفقة الحبوب

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 12:49 ص
روسيا: لا نستبعد عدم تمديد صفقة الحبوب اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا أنه لم يتم تأمين تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية حتى الآن بموجب صفقة الحبوب، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ردا على سؤال عما إذا كان هناك خطر على تمديد الصفقة، نظرا لمشاكل تأمين الصادرات الروسية: تم إبرام الصفقة لمدة أربعة أشهر، أي أنها تنتهي في نوفمبر، وفي الوضع الطبيعي من المفترض تمديد الصفقة وفقا للنتائج، وبالنظر إلى عدم وجود نتائج بشأن تنفيذ عملية تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية بموجب الصفقة، لا أستبعد أي شيء.

وتابع مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة : نريد أن نرى تنفيذ الشق الروسي من الاتفاقية وحتى الآن هذا لم يحدث، وفي إطار صفقة الحبوب، لم يتحقق أي شيء على صعيد تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية.

 


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