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رئيس منطقة زابوروجيا: لا نستبعد الوقف الكامل لعمل المحطة الكهروذرية

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 07:45 م
رئيس منطقة زابوروجيا: لا نستبعد الوقف الكامل لعمل المحطة الكهروذرية الحرب الروسية الأوكرانية
كتب أحمد عرفة

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أكد رئيس إدارة منطقة زابوروجيا يفجيني باليتسكي، أن الوقف الكامل لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيا غير مستبعد في ظل القصف المستمر من قبل الجيش الأوكراني، وفقا لروسيا اليوم.

 

وأضاف رئيس إدارة منطقة زابوروجيا أن اليوم، هناك احتمال كبير لأن نضطر لإيقاف محطة الطاقة النووية، لأن عملها سيكون مستحيلا في هذه الظروف، لافتا إلى أنه على الأرجح، سوف ننتقل إلى العمل من مولدات الديزل.

 

وتابع رئيس إدارة منطقة زابوروجيا : لم نقم باتخاذ قرار نهائي، ولكن على الأرجح سيتعين علينا اتخاذ مثل هذا القرار بالإضافة لذلك، بسبب القصف المستمر، يتواصل خروج الناس من إنرجودار التي تعيش فيها عائلات العاملين في محطة زاباروجيه الكهروذرية.


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