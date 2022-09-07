رئيس جامعة سوهاج يعقد اجتماعاََ موسعاَ مع أعضاء لجنة المنشآت

سوهاج محمود مقبول

عقد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاََ موسعاََ مع أعضاء لجنة المنشآت الجامعية لمناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة، وذلك بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور عاطف محمد الاستشاري الإنشائي لمشروعات الجامعة، الدكتور أحمد قاسم القائم بعمل عميد كلية الهندسة، الدكتور أحمد عبد الرحيم القائم بعمل عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، المهندس حسين محمدين مدير الإدارة الهندسية، وعدد من أعضاء اللجنة.

وقال رئيس الجامعة، إن الاجتماع استعرض عددا من الموضوعات المطروحة فى جدول الأعمال، حيث تضمن مناقشة مشروع مصاعد مبني كلية العلوم 1 ، والعلوم 2 بمقر الجامعة الجديد، وأيضاً عرض المذكرة المتعلقة بطرح استكمال أعمال مشروع مبني الإسكان الطلابي والأسوار حول مباني المدن الجامعية بالمقر الجديد، مضيفاً أن تم مناقشة اقتراح تكليف الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية لعمل الصيانة اللازمة لمحطة الرفع، وكذلك بحث تكليف إحدى شركات المقاولات لتنفيذ استكمال مبني كلية طب الأسنان من حيث أعمال التكييف المركزي للعيادات والغازات الطبية.

وأضاف المحاسب أشرف القاضي، أنه خلال الاجتماع تم مناقشة المذكرة الواردة من الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات بشأن تنفيذ مشروع مد شبكة غازات (أكسجين، شفط، هواء)، لتغذية قسم العيادات بالدور الأول بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، مشيراً إلى أنه تم استعراض مقترح وحدة الاستدامة المتعلق بإنشاء أحواض معزولة في رصيف المشاه، وزراعة أشجار خيمية بها، وأشجار في براميل على الأرصفة، إلى جانب بحث طلب بشأن استكمال إقامة مبني خاص بمعامل مركز الدراسات البيئية والبحرية بالقصير بمحافظة البحر الأحمر.