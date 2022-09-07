رئيس الغرفة التجارية بالجيزة: 70% من منتجات معرض "أهلا مدارس" صناعة محلية

كتبت - مرام محمد

قال محمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة لـ"اليوم السابع" إن معرض "أهلا مدارس" بالجيزة يضم هذا العام، 60 عارضا على مساحة تصل إلى 2000 متر مربع، ومشاركة أهم الشركات المنتجة لمستلزمات المدارس بمحافظة الجيزة والمناطق الصناعية بها، يهدف إلى وصول سعر السلع للمواطن بأقل سعر ممكن، مضيفا أن المحافظة وفرت للعارضين المكان المناسب المزود بكافة المرافق والخدمات لعرض منتجاتهم في مقابل تقديم السلع للمواطنين بخصومات وأسعار مناسبة تقل عن المعروضة بالأسواق.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن معظم المنتجات المتاحة في معرض "أ هلا مدارس "، منتجات مصرية، موضحا أن نسبة التصنيع المصري داخل المنتج تزداد عاما تلو الآخر، حيث تراوحت نسبة المكون والتصنيع المحلي بمعظم منتجات معرض "أهلا مدارس"، هذا العام من 60 إلى 70%، وذلك وفقا لتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وأكد أن معرض "أهلا مدارس" يساهم بشكل كبير في توفير احتياجات جميع الأسر والطلاب من أدوات كتابية ومصنوعات جلدية من أحذية وحقائب مدرسية، وملابس جاهزة للطلاب وغيرها بمراحل التعليم المختلفة، بتخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى 30% على الأقل.

وتشهد محافظة الجيزة، اليوم، افتتاح معرض أهلا مدارس، استعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد وتوفير مستلزمات المدارس بأسعار تنافسية وجودة عالية لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودي الدخل والتيسير عليهم، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومحمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وممثلى الغرفة التجارية.