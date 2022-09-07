حملة نظافة مكبرة بشوارع حى مصر القديمة

كتب سيد الخلفاوى

نشرت هيئة نظافة القاهرة معدات الكنس وسيارات الشفط والكنس الآلى بشوارع المنطقه الجنوبية بحى مصر القديمة بكافة أرجاء المنطقة وخاصة الأماكن السياحية والأثرية، مع وجود حاوية كبيرة كمناولة وسيطة في تجربة حية لسرعة أداء المهام في عملية نظافة الشوارع ورفع مستوى النظافة وتوفير للوقت والجهد.

ووجه اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، برفع كافة التراكمات والمخلفات وخاصة فى المحاور والشوارع والحوارى والأزقة، ورفع مستوى النظافة ليشعر المواطن بالتحسن الملحوظ والفعال في منظومة النظافة الجديدة.

ويأتي ذلك ضمن الاهتمام بملف النظافة باعتباره أحد أهم الملفات التي توليها الدولة والدارة المحلية أهمية كبرى على طول المحاور والكباري والشوارع لاستعادة الشكل والرونق الحضاري لما لها تداعيات إيجابية على الصحة العامة والبيئية والتي تنعكس بالضرورة على تحسين الاوضاع المعيشية والصحية للمواطنين على النحو الحضاري الذي يليق بما تم من انجازات للجمهوريه الجديده 2030.