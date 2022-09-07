حملات تجميل وتركيب الانترلوك وإنشاء مطبات بمناطق رُصفت بدسوق.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد مركز ومدينة دسوق، استكمال أعمال التجميل وتركيب الانترلوك، ومتابعة سير العمل لتركيب بلدورات بشارع قصر الثقافة، إنشاء مطبات بالمناطق التى تم الانتهاء من رصفها استجابة لشكاوى المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، اعمال النظافة والتجميل، ووضع طبقة الخرسانة بشارع "الخليفة"، عقب الانتهاء من التمهيد، والتجريف، ورفع المطابق والبيارات، بحارة "الاشراف" الشهير بشارع "الخليفة"، ومراجعة المرافق العامة بها، استعدادا لعمل بلاطات خرسانية عقب الانتهاء اول امس من الأعمال التمهيدية، والتجريف ورفع مخلفات، التجريف بحارة "الاشراف,

كما تابع عبدالستار، أعمال التجميل وتركيب الانترلوك بشارع "المستشفى العام"، عقب الانتهاء من الرصف، بالإضافة إلى سير العمل بتركيب بلدورات بشارع "قصر الثقافة" البوابة الخليفة، ومازال العمل مستمرا حتى الانتهاء الكامل، فضلًا عن إنشاء مطبات بالمناطق التى تم الانتهاء من رصفها، وذلك استجابة فورية لشكاوى المواطنين، منها" شارع المدارس"، بمواصفات فنية هندسية، لتفادى أى حوادث بمنطقة "المدارس"، وجارى استكمال أعمال المطبات بالمناطق الأخرى التى تم الانتهاء من رصفها تباعا.



وضع طبقة لوضع الانترلوك بدسوق



تركيب بلاط الانترلوك



متابعة الرصف بالانترلوك



متابعة اعمال التطوير



رصف الطرق بدسوق