معاقبة موظف بالنيابة بالسجن 15 عاما وعزله لتزويره بيانات قضايا بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة، والدائرة، وعضوية المستشارين سامح جورجى المطيعى، وأحمد طاهر شتا، ومحمد السيد قزامل، وبسكرتارية محمد رضا غيابيًا بمعاقبة موظف بالنيابة بالسجن لمدة 15 عامًا، وعزله من وظيفته، لإدانته بتزوير بيانات قضايا، وطمسها، بغرض تعطيل تنفيذ الأحكام، ومعاقبة 37 متهمًا آخرين غيابيًا بالسجن لمدة 3 أعوام، وذلك لاشتراكهم فى تزوير تلك القضايا، والمساعدة على ارتكابها.

وذلك فى أحداث القضية رقم 12247 لسنة 2021 جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3777 لسنة 2021 كلى كفر الشيخ، والمقيدة برقم 319 لسنة 2020 أموال عامة استئناف طنطا.

وكشفت مذكرة النيابة العامة بشأن إحالة موظف بالنيابة العامة حاليًا، وسابقًا موظفًا بنيابة مركز كفر الشيخ والرياض، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ بأنه فى غضون عام 2018 بدائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، بصفته موظفًا عامًا "موظف تنفيذ بنيابة مركزى كفر الشيخ والرياض"، حصل لـ 37 شخصًا بدون وجه حق على منفعة من أعمال وظيفته، وهى عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم.

كما وجه له اتهامًا بأنه من أرباب الوظائف العمومية "موظف تنفيذ بنيابة مركزى كفر الشيخ والرياض"، ارتكب تزويرًا فى سجل أميرى هو دفتر حصر الحبس بأن طمس بيانات المتهمين فى 11 قضية، وجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة حال كونه المختص بقيد البيانات بالسجل المذكور وذلك بأن أثبت به على خلاف الحقيقة صدور أحكام بالحبس ضد أشخاص مزورين بخلاف الأشخاص الصادر ضدهم أحكامًا فى 5 قضايا.

واشترك مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى نفس السجل فى بيانات 32 قضية، كما اشترك مع آخر مجهول فى ارتكاب تزويرًا فى نفس السجل حال كونه المختص بقيد البيانات بهدف جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وذلك بأن أمد مجهول بالبيانات المزورة وقام ذلك المجهول بتدوين تلك البيانات واثبت على خلاف الحقيقة صدور أحكام بالحبس ضد أشخاص مزورين بخلاف الأشخاص الصادر ضدهم أحكام فى عدد 12 قضية.

وكشفت مذكرة الإحالة بإدانة الموظف باستعماله السجل الأميرى المزور موضوع التهمة بأن قدمه لجهة عمله "نيابة مركزى كفر الشيخ والرياض الجزئية، وذلك للاحتجاج بصحة ما دون به من بيانات مزورة لأعمال آثارها فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها.