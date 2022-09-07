حكاية طالبة بالغربية فشلت بالالتحاق بالفنون الجميلة وحققت حلمها فى تعلم الرسم

حققت الطالبة سارة محمد ابنة مدينة سمنود بمحافظة الغربية، حلمها فى تعلم الرسم وفنونه وأنواعه المختلفة وهى فى سن صغير وأصبح لديها شهرة كبيرة وسط زملائها بالكلية بما تقدمه من رسومات مختلفة من بورتريهات ورسومات الـ3D والرسم بالرصاص.

واجهت الطالبة مشكلة كبيرة فى بداية مشوارها بعدما فشلت فى أن تحققق حلم حياتها بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة والتى كانت تخطط وتحلم بالالتحاق بها لتصبح فنانة مشهورة إلا أن طموحاتها لم تتحقق ورسبت فى اختبارات الكلية ولم تستلم لذلك واستكلمت تحقيق حملها رغم التحاقها بكلية الآداب قسم آثار إسلامية وعملت على تنمية موهبتها.

وقالت الطالبة سارة محمد لـ"اليوم السابع"، إنها تعشق الرسم والتلوين منذ طفولتها وكانت تقوم باحضار كراسة الرسم والرسم فيها حبا فى فن الرسم، مشيرة إلى أنها كانت تحلم أن تلتحق بكلية الفنون الجميلة وتصبح فنانة مشهورة وكان لديها طموحات تحلم بأن يأتى الوقت المناسب لتحققها.

وأضافت أنها أنهت دراستها فى الثانوية العامة دفعة 2021 شعبة علمى علوم ولم يساعد مجموعها فى الالتحاق بكلية العلوم، مشيرة إلى أنها لحبها للرسم قررت إجراء اختبارات الالتحاق بكلية الفنون الجميلة حبا فى الرسم وكانت تجهز لتلك الاختبارات وذهبت لأداء الاختبارات وكان لديها امل كبير أن تجتاز تلك الاختبارات ولكن هذا الحلم اصبح سراب، لافتة أنها التحقت بكلية الآداب جامعة المنصورة قسم آثار إسلامية.

وأشارت إلى أنها مرت بحالة نفسية سيئة بسبب عدم تحقيق حلمها ولكنها قررت أن تتغلب على ذلك وتنمى موهبتها فى الرسم

وأضافت أن الرسم بالنسبة لها هواية وخلال المرحلة الثانوية كانت تقوم بالرسم فى مادة الاحياء، وبعد التحاقها بكليتها ساعدها ذلك فى تنمية موههبتها خاصة مادة ماده فنون اسلامية والتى كانت سببا فى أن تعود للرسم، مشيرة أنها أحضرت لوحات "كانڤاس" وتقوم بالرسم عليها وعملت على تعليم نفسها وطريقة اختيار الخامات والالوان مثل الاكريليك والجواش.

وأضافت أنها تعلمت أيضا اسكتشات العمارة وكذلك الزخرفة والخط العربى، مبينة أنها تعلمت أنواع كثيرة من فنون الرسم منها الرسم بالابيض والأسود وتعلم فنون رسم البورتريه اللوحى والفن التجريدى والتشكيلي.

وتابعت أنها تعلمت أساسيات البورتريه بكثرة الممارسة والتدريب، وتعمل على تنمية موهبتها فى الرسم وتقضى أغلب أوقاتها فى الرسم لتنمية مهاراتها واكتساب مهارات جديدة، لتحقيق حلمها بأن تصبح فنانة تشكيليه كبيرة وتغزو لوحاتها المعارض المختلفة.