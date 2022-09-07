حجز صاحب مخزن ضبط بحوزته مصنوعات جلدية مجهولة المصدر فى القاهرة

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حجز صاحب مخزن، 24 ساعة على ذمة التحريات، لاتهامه بحيازة مصنوعات جلدية مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص فى منطقة باب الشعرية، وطالبت رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة بفحص عينة من المضبوطات والتأكد من صحتها على المواطنين لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط (صاحب مخزن مصنوعات جلدية - كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية)، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر وبدون فواتير.

وعُثر رجال المباحث بإشراف اللواء محمد عبد الله واللواء علاء بشندى بداخل المخزن على (كمية من الحقائب تحمل علامات تجارية مختلفة)، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.