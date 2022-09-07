اليوم السابع
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حبس موظف بإحدى الإدارات الصحية بالجيزة 4 أيام بتهمة تزوير شهادات رسمية

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 01:29 م
حبس موظف بإحدى الإدارات الصحية بالجيزة 4 أيام بتهمة تزوير شهادات رسمية حبس - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة ، حبس موظف بإحدى الإدارات الصحية بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتزوير في محرارت رسمية .

وكلفت النيابة العامه خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات واعداد تقرير فنى واف، وأمرت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه.

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فى مجال التصدي لجرائم الفساد الوظيفى وتزوير المحرارت الرسمية، حيث تمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط موظف بإحدى الإدارات الصحية بالجيزة استغل طبيعة عمله واختلس العديد من الشهادات الصحية والمرضية الممهورة بخاتم جهة عمله واحتفاظه بها في منزله لبيعها لمن يرغب بمقابل مادى دون اثباتها بدفاتر وزارة الصحة كما عثر بحوزته على اكلاشيهات مزورة منسوبة لجهات مختلفة ومجموعة من الاداوت المستخدمة في التزوير.

 


جرائم النصب والاحتيال

وزارة الداخلية

جرائم الفساد الوظيفى

التزوير

النقد الاجنبى



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