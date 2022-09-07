حبس سائق توك توك أشعل النار فى عامل بسبب خلاف داخل محطة وقود بعين شمس

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة عين شمس حبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة قيامه بإشعال النيران فى عامل بسبب خلاف بينهما أثناء تزويد الوقود، وكلفت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على عامل بمحطة وقود بالقاهرة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا يفيد بحدوث مشادة كلامية بين (عامل بإحدى محطات الوقود - كائنة بدائرة القسم) وسائق مركبة "توك توك" (مقيم بدائرة القسم) أثناء قيام السائق بتزويد المركبة بالوقود، فقام على إثر ذلك الأخير بإلقاء زجاجة بداخلها مادة معجلة للإشتعال "سائل البنزين" تجاه العامل وإضرام النيران به، نتج عن ذلك إصابته بحروق متفرقة.

على الفور تم الانتقال بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، واللواء علاء بشندى إلى محل الواقعة وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.