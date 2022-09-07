جون كيرى: مصر أم الدنيا ومؤتمر شرم الشيخ يستطيع إيجاد حلول لتغير المناخ

قال جون كيرى المبعوث الأمريكى الخاص للمناخ، أن هناك 20 دولة تتسبب فى 80% من الانبعاثات، ونحو 48 دولة فى أفريقيا تساهم بنحو 0.5% من الانبعاثات، مشيرا إلى أن هناك العديد من التحديات التى تواجه العالم إزاء مواجهة تغير المناخ.

قال "كيرى" خلال كلمة بمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن "مصر أم الدنيا وشرم الشيخ ربما تسطيع إعادة حواسنا وتساعدنا فى إيجاد حلول لتغير المناخ، كاشفا عن تأثر 18 دولة فى أفريقيا بالتغير المناخي.

أكد المبعوث الأمريكى، أن جميع مشكلات التغيرات المناخية من صنع الإنسان ويجب أن يكون لها حلول من الجميع، كاشفا عن وفاة 15 مليون شخص سنويا نتيجة الانبعاثات.