جامعة قناة السويس تنظم برنامجا تدريبيا يؤهل لشغل الوظائف القيادية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تهتم بتقديم برامج تدريبية للقيادات، تنفيذاً لتوجهات الدولة بشأن تطوير أداء الجامعات وتوجيهها لتحقيق مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية، معلناً عقد برنامج تدريبي مؤهل لشغل الوظائف القيادية بالجامعة في نسخته السادسة، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري بمركز تنمية الموارد البشرية.

هذا وأوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة، أن هذا البرنامج يهدف إلى تنمية معارف ومهارات واتجاهات المشاركين بالبرنامج التدريبي، بما يمكنهم من ممارسة أدوارهم القيادية ومهامهم الإدارية بكفاءة واحترافية والانتقال بالجامعة من التقليدية إلى جامعة ذكية، بالإضافة إلى رفع كفاءة العمل المؤسسي بالجامعة، حيث يقوم بالتدريب مجموعة من أساتذة الجامعات المحترفين في مجال تنمية الجدارات القيادية لدى أعضاء هيئة التدريس، ويستهدف البرنامج تدريب المرشحون للوظائف القيادية بالجامعة (منصب عميد كلية).

ومن جانبها، أشارت الدكتورة عفاف عطية مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس إلى أن البرنامج يتناول موضوعات التطوير المؤسسى لقطاعات الجامعة المختلفة ومنها التخطيط الإستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي، الجوانب المالية والقانونية للإدارة الجامعية، وعرض لبعض القضايا القومية ومكافحة الفساد الإداري، وإدارة الأزمات والمخاطر في الجامعة "فن القيادة الجامعية".