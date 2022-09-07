تكريم مسعفى سوهاج صاحبى رد مبلغ المليونى جنيه وإهدائهما درع هيئة الإسعاف

سوهاج محمود مقبول

استقبل الدكتور محمد جاد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية اليوم بمكتبه بالمقر الرئيسى لهيئة الإسعاف مساعد أخصائى خدمات اسعافية عماد رويس لبيب، وفنى قياده مركبة إسعافية علاء أحمد إبراهيم لتكريمهما فى أعقاب قيامهما بتسليم مبلغ مالى ناهز المليونى جنيه، كانا بصحبة ضحايا أحد الحوادث المرورية بطريق القاهرة أسوان الصحراوى الغربى وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد جاد بما أقدم عليه الزميلين معربًا عن اعتزاز منظومة الإسعاف المصرية قيادة وعاملين بذلك السلوك الذى بدر منهما، مؤكدًا على أن هيئة الإسعاف تذخر بتلك النماذج المشرقة التى تعمل بلا كلل أو ملل لصون حياة المصريين ومقدراتهم فى شتى ربوع مصر، وقد نقل الدكتور جاد تحية وتقدير دكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان للزميلين وما بدر منهما وأن تلك الأخلاقيات تعكس المعدن الأصيل لأبناء وطننا الغالى مصر.

وفى ختام التكريم قام جاد بإهداء الزميلين درع هيئة الإسعاف المصرية كما تفضل بالتوجيه بصرف مكافأة مالية لهما، مؤكدًا أن تلك المكافأة لا تضاهى حجم ما قاموا به، وأن مثل تلك السلوكيات هى الداعم الرئيسى لهمم وعزم أطقمنا الإسعافية المنتشره بكل ربوع مصر حضر التكريم الدكتور أحمد سيف رئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئة الإسعاف المصرية.



المسعف-والفنى-بالهئية



تكريم-مسف-وفنى-سوهاج-لأمانتهم



درع-الهئية-للمسعف-والفنى