تعليم بورسعيد تكرم "حبيبة" لحصولها على المركز الأول فى مسابقة الطالب المثقف

بورسعيد محمد فرج

كرم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، الطالبة حبيبة محمد عوض المقيدة بالصف الأول بمدرسة نبوية الجابرى ‏الإعدادية للبنات، لحصولها على المركز الأول على مستوى المحافظة وتصعيدها للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية فى مسابقة الطالب المثقف ‏بالمشروع الوطنى للقراءة لعام 2022.‏

‏ ومن جانبه هنأ وكيل الوزارة أسرة الطالبة حبيبة الفائزة بالمركز الأول فى مسابقة الطالب المثقف بالمشروع الوطنى للقراءة لطلاب المرحلة الإعدادية على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار تصفيات ‏العام الثانى للمشروع الوطنى للقراءة وتصعيدها للتصفيات النهائية مع 4 من أقرانها ، مقدما الشكر على دعمها وتحفيزها على القراءة متمنيا لها دوام ‏التقدم والتفوق.‏

وأكد الدكتور أكرم أن المشروع يهدف إلى إحداث نهضة فى القراءة وتحقيق الاستدامة المعرفية بما يسهم فى تعزيز ريادة مصر الثقافية ويتماشى مع ‏رؤية مصر 2030 ، كما يهدف إلى توجيه طلاب مصر وشبابها لمواصلة القراءة الإبداعية والتى تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وصولا لمجتمع ‏يتعلم ويفكر ويبتكر‎.‎

وقال وكيل الوزارة إن المشروع الوطنى للقراءة يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف وبالتنسيق مع وزارات التعليم ‏العالى والثقافة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة، وسيستمر لمدة 10 أعوام وفق خطة عشرية أولية تبلغ قيمة دعمها نصف مليار و50 ‏مليون جنيه كل عام لجوائز الفائزين والخدمات اللوجيستية‎.‎

وأضاف الدكتور أكرم أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى‎ ‎أطلقت‎ ‎المشروع الوطنى للقراءة بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمى بهدف ‏تشجيع طلاب المدارس والمعلمين وسائر أفراد المجتمع على القراءة والحفاط على الهوية العربية‎.‎