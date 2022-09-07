تعرف على محطة صفاء حجازى المقرر افتتاحها بخط المترو الثالث.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

تستعد وزارة النقل لافتتاح 4 محطات جديدة بخط المترو الثالث، الخط الأخضر، وهى محطات "ناصر بمنطقة الإسعاف، ومحطة ماسبيرو بشارع 26 يوليو، ومحطة صفاء حجازى بالزمالك، ومحطة الكيت كات بمنطقة العجوزة بكورنيش النيل، وهو المرحلة أ بالمرحلة الثالثة للخط الثالث.



وفى النقاط التالية نعرض اهم المعلومات عن محطة صفاء حجازى بالزمالك.. 1. تقع محطة صفاء حجازى بمنطقة الزمالك أمام عمارة الشربتلى وعدد من السفارات.

2. يعبر إليها المترو نهر النيل مرتين.

3. تضم 4 مداخل للمحطة بالإضافة إلى اسانسير لخدمة ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة وكبار السن.

4. تضم المحطة جميع الخدمات للركاب بداية من السلالم الكهربائية .

5. بها مسار خاص بذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين وكذلك كبار السن والمعاقين.

6. تم تدعيم المحطة بماكينات tvm الخاصة بقطع التذاكر إلكترونيا من خلال الراكب لتخفيف الازدحام بالمحطات.