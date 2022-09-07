تعرف على حقيقة تعامل شخص أجنبى مع باعة بالقاهرة بصورة غير لائقة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات على موقع يوتيوب متضمناً مقاطع مصورة لتعاملات شخص يحمل جنسية أجنبية مع الباعة ببعض المناطق بالقاهرة والجيزة بصورة غير لائقة.

باستخدام التقنيات الحديثة تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم تم تصويره منذ عام 2020م ، وأن صاحب الحساب المشار إليه قام بنشر مقاطع الفيديو نقلاً عن حساب الشخص الذى يحمل الجنسية الأجنبية، والمصورة منذ ذلك التوقيت.

وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو صحبة الشخص المشار إليه، والذى يقوم بمرافقته والإلحاح عليه لاصطحابه لمحلات بيع المنتجات والملابس بإحدى المناطق بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بأنه قام بالتجول صحبة الشخص المشار إليه مقابل حصوله على مقابل مادى "عمولة" من أصحاب المحال التجارية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.