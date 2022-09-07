اليوم السابع
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الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 04:30 ص
أكرم القصاص
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تعرف على "الحُقَاب" صخور حامى الراعى فى الصحراء الشرقية من الشمس الحارقة

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 04:00 ص
تعرف على "الحُقَاب" صخور حامى الراعى فى الصحراء الشرقية من الشمس الحارقة الحُقاب بالصحراء الشرقية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تنتشر فى أودية الصحراء الشرقية، وخاصة بمناطق حلايب وشلاتين، حرفة الرعى، حيث أن تلك الحرفة هى المصدر الأول للرزق لسكان تلك المناطق من قبائل العبابدة والبشارية، ويسعى أبناء القبائل فى الأودية الواسعة فى الصحراء الشرقية وراء العشب لإشباع ماشيتهم، ويحتموا بصخرة تسمى "الحُقَاب" لتقيهم من حرارة الشمس فى الصيف وسقوط الأمطار فى الشتاء.. تعرف على تلك الصخرة فى المعلومات الأتية. 

- الحُقَاب هى قطع من الصخور منتشرة فى الصحراء يستخدمها الرعيان وأرباب الإبل وعابرى الطريق للاحتماء من حرارة الشمس والمطر، أو لقضاء أوقات القيلولة والاستراحة لفترة معينة.

- هى عبارة عن صخرة مجوفة من الداخل بشكل ومساحة تسمح لتواجد فرد أو عدة أفراد.

- غالبًا ما تكون الحقبان فى أماكن مرتفعة ومع تقوسها الداخلى يخلق الهواء داخلها برودة طبيعية ودرجة حرارة معينة.

- يراقب لراعى الغنم والإبل المنتشرة من داخلها أسفل الوادى وهى ترعى. 

 


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الحُقَاب

الصحراء الشرقية

حرفة الرعي

حلايب وشلاتين



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