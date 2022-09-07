تدريب 100 عامل لتأهيلهم للعمل بالخارج بالتعاون مع منظمة الدولية للهجرة

كتبت آية دعبس

اجتمعت الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بديوان عام وزارة القوى العاملة ، مع ممثلي المنظمة الدولية للهجرة، ومؤسسة تأهيل مشروع تام، لمناقشة دعم تدريب 100 عامل من قطاع التشييد والبناء لتأهيلهم للعمل للخارج، فضلا عن تطوير مركز تدريب من خلال المناهج والمعدات وتدريب المدربين، وذلك في إطار مشروع "نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال بشمال أفريقيا"، بحضور أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني.

وجاء في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية قالت في تصريح إن الاجتماع ناقش اختيار 3 مهن للتدريب عليها وهي التركيبات الكهربائية ، والسباكة ،و التبريد والتكييف، مشيرة الى أنه تم الاتفاق على تبادل المناهج التدريبية على تلك المهن بين الوزارة والؤسسة لإعداد البرنامج التأهيلي المقترح.

ونوهت الى أن التدريب سيتم في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بالقاهرة والجيزة، بعد تحديد المهارات الأساسية المطلوب توافرها في العامل قبل سفره.

يذكر أن شركة تأهيل هي شركة مصرية للتعليم الفني والتدريب المهني وأحد الشركات التابعة لشركة نهضة مصر وتعمل في حوالى 174 تخصصا في مجالات مختلفة.