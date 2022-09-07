تحرير 212 محضرا متنوعا لأصحاب المخابز بمدن كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملات مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، على المخابز اليوم الأربعاء، من تحرير 212 محضراً متنوعاً لأصحاب المخابز، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، منهم 47 محضر عدم إعلان، و33 محضراًُ نقص وزن ، و32 محضرا لعدم اتباع الإجراءات الصحية، و100 محضراً متنوعاً.

يأتي ذلك في إطار إحكام الرقابة على المخابز، لإنتاج خبز مطابق للمواصفات القياسية، واتخاذ إجراءات قانونية تجاه المخالفين.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع المخالفين من أصحاب المخابز المخالفين، موجها الشكر للملتزمين بإنتاج خبر مطابق المواصفات التي حددتها وزارة التموين، مؤكداً على استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة في السوق السوداء بغرض التربح، أو رفع أسعار السلع، وبيع مواد غذائية ولحوم وأسماك غير صالحة للاستخدام الأدمي.



حملات على المخابز بكفر الشيخ



حملات مستمرة على الاسواق



انتاج الخبز بكفر الشيخ