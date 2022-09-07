اليوم السابع
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سقوط أمطار متقطعة خفيفة على عدد من قرى كفر الشيخ.. صور

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 09:39 ص
سقوط أمطار متقطعة خفيفة على عدد من قرى كفر الشيخ.. صور طقس كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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استمر هطول الأمطار الخفيفة المتقطعة على عدد من قرى محافظة كفر الشيخ، بعد أن شهدت قرى خط اسحاقة ومدينة مسير وقرية الرغامة بالرياض، ورافد الطريق الدولى الساحلى بعد كمين تالقرضا فى اتجاه طنطا، وعدد من القرى أمطار متوسطة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، فى حين لم تهطل على بقية المدن والقرى أى أمطار، إيذانا ببدء فصل الشتاء على غير المتوقع.

وتتابع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مواقع هطول الأمطار لرفع المياه من عدد قليل من الشوارع، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

اثار-الامطار-بالرغامة
اثار الامطار بالرغامة

 

اثار-الامطار-بمدينة-مسير
اثار الامطار بمدينة مسير

 

هطول-امطار
هطول امطار
 
امطار-بكفر-الشيخ
امطار بكفر الشيخ

 

جانب-من-هطول-الامطار-بقرية-اسحاقة
جانب من هطول الامطار بقرية اسحاقة

 

هطول-الامطار
هطول الامطار

 

هطول-أمطار-بقرية-اسحاقة
هطول أمطار بقرية اسحاقة

 

هطول-امطار-بقرية-بكفر-الشيخ
هطول امطار بقرية بكفر الشيخ

 


كفر الشيخ

امطار

طقس

محافظة كفر الشيخ

حالة الطوارئ



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