بيلاروسيا والمجر تبحثان سبل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي

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أعلنت السفارة البيلاروسية في المجر، اليوم الأربعاء، أن السفير فوق العادة والمفوض البيلاروسي لدى بودابست فلاديمير أولاخوفيتش عقد اجتماع عمل مع نائبة وزير الدولة بوزارة الخارجية والتجارة المجرية كاتالين بيهاري بمقر السفارة، لبحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التجارة والاقتصاد.



وذكرت السفارة، في بيان بثته وكالة أنباء "بيلتا-نيوز" البيلاروسية، أن الجانبين ناقشا مجموعة واسعة من القضايا التجارية والاقتصادية، التي تشمل حجم التجارة الثنائية وآفاق التعاون الاستثماري بين البلدين.



كما بحثا أيضًا المجالات ذات الأولوية للتفاعل بين بيلاروسيا والمجر والتي على رأسها قطاعي الصناعة والزراعة وبعض القطاعات الأخرى، بحسب البيان.

كما أشار البيان إلى أن المحادثات شملت تبادل وجهات النظر حول إمكانيات وسُبل تكثيف التعاون التجاري البيلاروسي المجري والحوار الوزاري بين حكومتي البلدين.



يُشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين بيلاروسيا والمجر تأسست في 12 فبراير 1992، واُفتتحت سفارة بيلاروسيا في المجر في يناير 2000. كما اُفتتحت السفارة المجرية في مينسك في ديسمبر 2007.