اليوم السابع
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"بترول خليج السويس" تعلن عن حاجتها لعدة تخصصات

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 10:04 ص
"بترول خليج السويس" تعلن عن حاجتها لعدة تخصصات وزارة
كتبت -مروة الغول

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أعلنت شركة بترول خليج السويس (جابكو) إحدى شركات قطاع البترول، عن إحتياجها عن طريق الإعارة من الشركات الشقيقة بقطاع البترول للتخصصات التالية:
 
• عــدد (2) أخصائي مراقبة مخزون.
• عــدد (4) أخصائي عقود.
• عــدد (4) أخصائي مشتريات محلية.
• عــدد (4) أخصائي مشتريات خارجية.
 
اشتراطات شغل الوظائف:
- أن يكون المتقدم من خريجي كليات: التجارة / أقتصاد وعلوم سياسية.
- لا تزيد سنوات الخبرة في مجال الوظيفة عن 10 سنوات على أن تكون في مجال العقود والمهمات وإدارة المخازن فقط.
- العمل بالمركز الرئيسي بالقاهرة.
- من قطاني محافظة القاهرة.
- السن لا يزيد 38 سنة.
- الاجاده التامة للغة الانجليزية قراءة وتحدث.
- الاجاده التامة لاستخدام برامج Excel - Word.
 
وعلى يرغب في التقدم لشغل الوظيفة المذكورة وتنطبق عليه الشروط، يرجي ملئ الإستمارة في موعد أقصاه 21 سبتمبر 2022. 
 
ملحوظات هامة:
1. يرجى ملئ كافة البيانات (إن أمكن) بشكل صحيح ودقيق (باللغة العربية) وفي حالة المخالفة سيتم تجاهل الطلب وإستبعاد المخالف من التقدم لوظائف أخرى.
2. في حالة تقديم الطلب بأسم أو بيانات شخص غير مفعل له حساب على بوابة التواصل للعاملين بقطاع البترول، سيتم تجاهل الطلب ويعتبر التقديم لاغي لذلك يجب على المتقدم تقديم الطلب من حسابه الشخصى المفعل على البوابة فقط.     

البترول

الغاز

وزارة البترول

شركة بترول خليج السويس



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