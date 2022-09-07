انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس استعدادا للعام الدراسي

الإسماعيلية- صبرى غانم

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الاستعدادات تسير على قدم وساق داخل كليات الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد 2022-2023 مشيراً إلى أن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد تبدأ السبت 1 أكتوبر 2022 وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهي في 5 يناير 2023وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 9يناير 2023 ، وتنتهي في 26 يناير 2023، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهي الخميس 9 فبراير 2023.

وفي هذا السياق انعقد إجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة برئاسة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، حيث ناقش المجلس آخر استعدادات الكليات للعام الجامعي الجديد 2022-2023.

وشدد الدكتور محمد عبد النعيم على ضرورة الانتهاء من أعمال صيانة المدرجات مطالباً بعمل حصر لاحتياجات الأقسام العلمية لتوفيرها في أسرع وقت، والانتهاء من إعداد جداول المحاضرات والدروس العلمية ، مع التأكيد على أن تكون الساعات التدريسية والمكتبية لأعضاء هيئة التدريس مُعلنة للطلاب بطريقة واضحة.

كما أعلن "عبد النعيم" الانتهاء من أعمال كنترولات الفصل الدراسي الصيفي ودور سبتمبر ، وإعداد كشوف الانتدابات ، موجهاً بضرورة التنسيق الداخلي للطلاب الجدد على البرامج الدراسية مع إعداد القوائم النهائية للطلاب فى جميع الفرق والبرامج الدراسية معلناً عن فتح باب التسجيل لمقررات برامج الساعات المعتمدة .

وعن استعدادات إستقبال الطلاب أشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى تصميم مطويات للطلاب الجدد للتعريف بالانشطة المختلفة ، مع إعداد حملات توعية للطلاب بواجباتهم وحقوقهم والتجهيز لاستقبال الطلاب الجدد .