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اليوم بدء التنسيق الداخلى لأقسام كلية الآداب بجامعة عين شمس

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 09:24 ص
اليوم بدء التنسيق الداخلى لأقسام كلية الآداب بجامعة عين شمس معامل التنسيق
كتب محمود راغب

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تبدأ اليوم الأربعاء، أعمال التنسيق الداخلي بكلية الآداب جامعة عين شمس للطلاب الجدد وتسجيل رغباتهم لأقسام الكلية للعام الجامعي 202/ 2203، وتستمر أعمال التنسيق الداخلي حتى يوم الأحد 18 سبتمبر الجاري بمدرج آداب سفلي بالكلية وفقاً للكشوف المعلنة .
 
وأوضحت الدكتورة حنان كامل القائم بعمل عميد الكلية، أنه يتم استقبال وتسجيل الطلاب المقبولين بالكلية للعام الجامعي "2022 / 2023"، والذين يبلغ عددهم 1285 طالبًا وطالبة "انتظام" و 3110 طالبًا وطالبة "انتساب"، يتم ترتيبهم أبجدياً بواقع 420 طالب يومياً، حيث يتم التعامل معهم من خلال 8 لجان تنسيقية لإدارة شئون الطلاب بالكلية حرصًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها الجامعة، وذلك بسبب ظروف فيروس" كورونا " بالإضافة إلى توفير كل سبل الراحة للطلاب الجدد وتجهيز أماكن لانتظار أولياء الأمور .
 
والأوراق المطلوبة للتنسيق الداخلي هي شهادة الثانوية العامة أصل وصورة، شهادة الميلاد إلكترونية  بها الرقم ثلاثي أصل وصورة، صورة البطاقة الشخصية ،بطاقة الترشيح أصل وصورة و 6 صور شخصية حديثة (4×6)، شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا ( الجرعة الاولى على الأقل ، ولا يتم تطعيم من هم دون 18 عاما)، وأخيرًا استمارة (2 جند) و ( 7 جند ) بالنسبة للذكور. 
 
 

جامعه عين شمس

عين شمس

اداب عين شمس

الطلاب الجدد

استقبال الطلاب الجدد



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