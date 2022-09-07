اليوم بدء التنسيق الداخلى لأقسام كلية الآداب بجامعة عين شمس

كتب محمود راغب

تبدأ اليوم الأربعاء، أعمال التنسيق الداخلي بكلية الآداب جامعة عين شمس للطلاب الجدد وتسجيل رغباتهم لأقسام الكلية للعام الجامعي 202/ 2203، وتستمر أعمال التنسيق الداخلي حتى يوم الأحد 18 سبتمبر الجاري بمدرج آداب سفلي بالكلية وفقاً للكشوف المعلنة .

وأوضحت الدكتورة حنان كامل القائم بعمل عميد الكلية، أنه يتم استقبال وتسجيل الطلاب المقبولين بالكلية للعام الجامعي "2022 / 2023"، والذين يبلغ عددهم 1285 طالبًا وطالبة "انتظام" و 3110 طالبًا وطالبة "انتساب"، يتم ترتيبهم أبجدياً بواقع 420 طالب يومياً، حيث يتم التعامل معهم من خلال 8 لجان تنسيقية لإدارة شئون الطلاب بالكلية حرصًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها الجامعة، وذلك بسبب ظروف فيروس" كورونا " بالإضافة إلى توفير كل سبل الراحة للطلاب الجدد وتجهيز أماكن لانتظار أولياء الأمور .

والأوراق المطلوبة للتنسيق الداخلي هي شهادة الثانوية العامة أصل وصورة، شهادة الميلاد إلكترونية بها الرقم ثلاثي أصل وصورة، صورة البطاقة الشخصية ،بطاقة الترشيح أصل وصورة و 6 صور شخصية حديثة (4×6)، شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا ( الجرعة الاولى على الأقل ، ولا يتم تطعيم من هم دون 18 عاما)، وأخيرًا استمارة (2 جند) و ( 7 جند ) بالنسبة للذكور.