محافظة الجيزة تفتتح غدا معرض أهلا مدارس بشارع فيصل بتخفيضات 30%

كتب سيد الخلفاوى

تفتتح محافظة الجيزة غدا الأربعاء، معرض أهلا مدارس استعداداً لاستقبال العام الدراسى الجديد وتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مناسبة وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزيرة التجارة والصناعة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومحمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وممثلى الغرفة التجارية.

وتصل تخفيضات المعرض لـ 30%، ويتم إقامة معرض أهلا مدارس بشارع فيصل بأرض المطاحن، ويقدم المنتجات والسلع والأدوات المدرسية، استعدادا للعام الدراسى الجديد.

وأكد محمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أن المعرض يضم 60 عارضا على مساحة تصل إلى 2000 متر بمشاركة عدد من الشركات المنتجة لمستلزمات المدارس بالجيزة والمناطق الصناعية بها لتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى والشنط والاحذية للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن المعروض بالأسواق.