"المنبر الثابت".. أحدث برامج التوعية بين الأزهر والأوقاف

كتب على عبد الرحمن

بدأت وزارة الأوقاف، مساء أمس الثلاثاء، عقب صلاة المغرب إطلاق أحدث برنامج دعوى (المنبر الثابت) بعشرة مساجد، كأحدث برامج التوعية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وذلك فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ففى مديرية أوقاف القاهرة انطلق برنامج ( المنبر الثابت) بمسجد السيدة عائشة (رضى الله عنها) التابع لإدارة جنوب القاهرة بحضور الشيخ محمد عربى عبد الكريم من علماء الأزهر، والشيخ سليمان محمود سليمان غانم إمام المسجد.

كما انطلق البرنامج أيضًا بمسجد الإمام الشافعى (رضى الله عنه) التابع لإدارة جنوب القاهرة، بحضور الشيخ صلاح الدين حنفى من علماء الأزهر، والشيخ سامح عبد الله حنفى إمام المسجد.

وفى مديرية أوقاف بنى سويف انطلق البرنامج بمسجد الشيخ زهران التابع لإدارة الفشن ببنى سويف بحضور الشيخ كامل أحمد كامل من علماء الأزهر، والشيخ محمد أحمد أمين إمام المسجد.

كما انطلق أيضًا بالمسجد الكبير التابع لإدارة ببا ببنى سويف بحضور الشيخ أحمد قطب أحمد من علماء الأزهر، والشيخ أحمد عبد النبى بركات إمام المسجد.

وفى مديرية أوقاف الوادى الجديد انطلق برنامج (المنبر الثابت) بمسجد الزهور بموط حاضر فيه الشيخ محمد صبرى محمود الواعظ بالأزهر الشريف، بحضور الشيخ محمد سيد مدير الإدارة.

وفى مديرية أوقاف الأقصر انطلق البرنامج بمسجد سيدى أبو الحجاج بإدارة بندر الأقصر، حاضر فيه الشيخ مصطفى كامل عبد القادر واعظ بالأزهر الشريف، والشيخ مبارك محمد على إمام المسجد، وفى مديرية أوقاف البحر الأحمر انطلق البرنامج بمسجد الميناء الكبير التابع لإدارة الغردقة، حاضر فيه الشيخ كمال منصور من علماء الأزهر، والشيخ محمود الشيمى مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر.

وفى مديرية أوقاف بورسعيد انطلق البرنامج بمسجد الكبير المتعال ببورسعيد حاضر فيه الشيخ محمد لطفى واعظ بمنطقة وعظ بورسعيد، والشيخ عبد الوهاب مصباح إمام وخطيب المسجد.

وفى مديرية أوقاف السويس انطلق برنامج (المنبر الثابت) بمسجد الأربعين حاضر فيه الشيخ إبراهيم جمعة الواعظ بالأزهر الشريف، والشيخ محمد محمد عبد الحى إمام وخطيب ومدرس، بحضور الشيخ محمد فتحى مسلم مدير الدعوة بمديرية أوقاف السويس.

كما انطلق البرنامج أيضًا بمسجد عبود، حاضر فيه الشيخ فارس أحمد فارس واعظ بالأزهر الشريف، والشيخ إسلام محمد على إمام وخطيب ومدرس.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن جميع هذه الدروس المشتركة شهدت إقبالا وإشادة كبيرة من الحاضرين.

وفى سياق متصل عقدت وزارة الأوقاف مجالس الإقراء على كبار العلماء بالمساجد الكبرى في أربعة علوم، وهي: الحديث وعلومه، والتفسير وعلوم القرآن، والفقه وأصوله، واللغة العربية، وذلك بثمانية محافظات