اليوم السابع
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المفوضية الأوروبية: نمر بأوقات عصيبة بسبب أزمة الطاقة وروسيا تتلاعب بالأسواق

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 12:51 م
المفوضية الأوروبية: نمر بأوقات عصيبة بسبب أزمة الطاقة وروسيا تتلاعب بالأسواق رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
كتب سمير حسنى

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اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، روسيا بالتلاعب بأسواق الطاقة، معتبرة روسيا "دولة غير موثوقة".

 

جددت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال كلمة لها اليوم الأربعاء فى بروكسل، الدعوة بوضع سقف لأسعار الغاز الروسى لقطع أرباحها المستخدمة فى حرب أوكرانيا، معربة عن تطلعها لـ"عملية التخزين المشترك" الخاصة بالغاز فى القارة الأوروبية.

 

اعترفت " فون دير لاين " بمرور أوروبا بأوقات عصيبة، لكنها عادت وشددت على أن هذه الأزمة ستؤكد على وحدة وتضامن أوروبا، مشيرة إلى وجود بدائل عن الغاز الروسى من النرويج والجزائر والولايات المتحدة.


ازمة الطاقة

اوروبا

روسيا

المفوضية الاوروبية



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