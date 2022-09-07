الصين تستخدم تكنولوجيا الاستمطار الاصطناعى لمكافحة الجفاف

أ.ش.أ

ذكرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الصينية أن (بكين) استخدمت تكنولوجيا الاستمطار الاصطناعي منذ شهر أغسطس الماضي لمساعدة مختلف المناطق في مكافحة الجفاف.

وقال مسؤول الهيئة تشاو تشي تشيانغ، في تصريح اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، "إنه وخلال الفترة ما بين 1 إلى 31 أغسطس الماضي، قامت الطائرات بـ 75 رحلة جوية، استمرت إجمالياً لـ211 ساعة، للحث على هطول أمطار اصطناعية في مناطق متضررة من الجفاف، بما في ذلك هوبي، وتشونغتشينغ، وخنان، وشنشي".

وأوضح أن عمليات الاستمطار هذه غطت ما يقدر بـ1.45 مليون كيلومتر مربع، وتلعب دوراً حيوياً في التخفيف من الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة، وزيادة احتياطيات المياه، وتحقيق الاستقرار في الإنتاج الزراعي، مضيفا أن هذه العمليات مدعومة أيضاً بتكنولوجيات متطورة مثل الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية، ورادار الطقس، والطائرات بدون طيار.

وأضاف المسؤول أن الأمطار الاصطناعية ساعدت في السيطرة على حرائق الغابات الناجمة عن الطقس الحار في تشونغتشينغ وسيتشوان.