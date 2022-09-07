السيطرة على حريق بصالة جيم فى منطقة ميت نما بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بصالة جيم بمنطقة ميت نما دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، دون إصابات أو خسائر بشرية، ومنع امتداده للمناطق المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق بعمارة سكنية بمنطقة ميت نما دائرة مركز شرطة قليوب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب حريق الدور الأول علوي، فى صالة الجيم وتم احتراق بعض الأجهزة الرياضية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.