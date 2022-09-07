الرعاية الصحية تبحث تطبيق مفهوم المنشآت الصحية الخضراء المستدامة

كتب وليد عبد السلام

استقبل الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، ممثل إحدى الشركات وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات مع الشركاء الوطنيين من القطاع الصحي

واستعرض اللقاء، إنجازات أنشطة وبروتوكولات التعاون ومدى الإنجاز الذى تم تحقيقه، ومنها فى مجالات تدريب مقدمى الخدمة الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، بمجالات طب الأسرة والرعاية الصحية الأولية والأمراض المزمنة، إلى جانب التعاون فى تدريب المختصين بإدارة الإمداد بالهيئة وما يماثلها فى المحافظات على إدارة سلاسل الإمداد، وتوفير منح تدريبية وتعليمية لهم، فضلًا عن المساهمة فى تطويع النظم الإلكترونية المميكنة لرفع كفاءة وجودة الأداء بإدارة الإمداد، ودعم منظومة العلاج الدوائي.

وناقش اللقاء، التعاون فى مجال تطبيق مفهوم المنشآت الصحية الخضراء المستدامة (الصديقة للبيئة)، فى إطار مجهودات الهيئة لتحويل مستشفى شرم الشيخ الدولى، لأول نموذج مستشفى خضراء فى مصر، ضمن استعدادات استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر القادم، وفى إطار التزام مصر بالأجندة الأممية للتنمية الشاملة المستدامة لتحقيق رؤيتها المستقبلية "مصر 2030"، والاتجاهات العالمية فى مجالات تنمية وتطوير منظومات الرعاية الصحية وتعزيز جودة الحياة.

وناقش اللقاء، استمرار التعاون بين الطرفين، لدعم جهود الدولة فى مشروع التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى التعاون لتقديم فرص ومنح تدريبية وتعليمية جديدة للقوى البشرية العاملة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، إلى جانب التعاون للتوعية والارتقاء بالصحة العامة للمنتفعين بتلك المحافظات.