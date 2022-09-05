الرعاية الصحية: تكلفة تطوير مجمع الأقصر الطبى الدولى تخطت المليار جنيه

كتب ـ وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن انضمام مجمع الأقصر الطبى الدولى (مستشفى الأقصر الدولى سابقاً) ضمن مستشفيات الهيئة كأكبر صرح طبي بمحافظة الأقصر، ليصل عدد المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر إلى 6 مستشفيات تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة.

وأوضحت الهيئة في بيانها، اليوم، أن تكلفة القيمة التقديرية لتطوير "مجمع الأقصر الطبي الدولي" تخطت المليار جنيه، ليصبح المجمع واحدًا من الصروح الطبية العالمية التي تمتلكها هيئة الرعاية الصحية، والذي تم إنشاؤه طبقًا لكود تصميم المستشفيات ومعايير الجودة العالمية، والتي ترتكز على مفاهيم الجودة الشاملة، لخدمة منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة في بيانها، إلى أن مجمع الأقصر الطبي الدولي، علي مساحة 50 ألف متر مربع يحتوي علي مبنى للعيادات الخارجية يضم أكثر من 20 غرفة مجهزة للعمل كعيادات تخصصية، فى كافة التخصصات الطبية المقدمة وفقًا لاحتياجات أهالى محافظة الأقصر بشكل خاص، وأهالي صعيد مصر بشكل عام، وذلك إضافة إلى عدة مباني خدمية ملحقة بالمبنى الرئيسي.

ولفتت الهيئة، أن مجمع الأقصر الطبي الدولي يشتمل علي المبني الرئيسي الذي يشتمل على عدة أقسام وتشمل (الطوارئ، الحروق، الأشعة، العمليات، الولادة، الحضانات، الأورام، المعامل، المناظير، العناية المركزة، الإقامة الداخلية للمرضى، زراعة النخاع، الحالات الحرجة)، فيما يضم مجمع الأقصر الطبي الدولي مباني ملحقة بالمبني الرئيسي وهي (المبنى الإداري، العيادات الخارجية، بنك الدم الإقليمي، مبني عيادات الرمد، مبني الغسيل الكلوي).

واستكمل البيان، تم تشغيل مركز العيون بمجمع الأقصر الطبي الدولي (قسم عيادات الرمد) والذي يضم أكثر من 12 غرفة متخصصة ومجهزة بأحدث الأجهزة لفحص وتشخيص جميع أمراض الرمد والعيون، وجاري تجهيز جناح خاص لعمليات العيون.

وأضاف البيان، مع انتهاء الأعمال الإنشائية بمجمع الأقصر الطبي الدولي فمن المقرر أن تتخطى الطاقة الاستيعابية للمجمع أكثر من 400 سريرًا، شاملة أسرة الاقسام الداخلي، الغسيل الكلوي، الحضانات، العمليات، العناية المركزة الكبرى والمتوسطة والصغرى،التحضير والإفاقة بعد العمليات

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، يبلغ عددها 59 مركزًا ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 6 مستشفيات، تم تجهيزهم على أعلى مستوى لتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة على الوجه الأكمل، فيما تخطي عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر المليون مواطن، حتى الآن .