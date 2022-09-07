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الرئيس السيسي يحضر اليوم منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 11:50 ص
الرئيس السيسي يحضر اليوم منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، أن المنتدى يتضمن عدداً من المحاور الرئيسية فى إطار حشد الموارد والتمويل لأجندة قضية تغير المناخ وتداعياتها، فضلاً عن استعراض الجهود والتدابير الوطنية المتخذة فى هذا الصدد، حيث يهدف المنتدى فى المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية.

 

كما سيشمل المنتدى عقد مائدة مستديرة حول الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار فى مصر تمهيداً لطرحها فى القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر القادم، وذلك بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الافارقة، فضلاً عن لفيف من كبار المسئولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلى المجتمع المدنى ومراكز الأبحاث والفكر.


السيسى

الرئيس السيسى

منتدى مصر

التعاون الدولى



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