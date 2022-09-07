الرئيس السيسى يتفقد سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة جواً

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة جوا.
الرئيس السيسى يتفقد سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة جواًالأربعاء، 07 سبتمبر 2022 06:19 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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