اليوم السابع
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الرئيس السيسى يتفقد سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة جواً

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 06:19 م
الرئيس السيسى يتفقد سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة جواً الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة جوا.

الرئيس السيسى

السيسى

العاصمة الإدارية الجديدة

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