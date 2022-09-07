الرئيس الأوكرانى يعلن استعادة مناطق في خاركوف من القوات الروسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن قوات بلاده استعادت بعض المناطق من القوات الروسية في منطقة خاركوف.



وفي كلمة بالفيديو في المساء، وجه الشكر أيضاً لقوات المدفعية الأوكرانية، على ما قال إنها ضربات ناجحة في جنوب أوكرانيا.