الرئيس الأوكرانى يعلن استعادة مناطق في خاركوف من القوات الروسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن قوات بلاده استعادت بعض المناطق من القوات الروسية في منطقة خاركوف.
وفي كلمة بالفيديو في المساء، وجه الشكر أيضاً لقوات المدفعية الأوكرانية، على ما قال إنها ضربات ناجحة في جنوب أوكرانيا.
وكان قد أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، دعم توصية الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، لإقامة منطقة آمنة حول محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية في بلاده.
وأضاف الرئيس الأوكراني: "اعتقد أن العالم يحتاج أيضًا إلى ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجبار روسيا على نزع السلاح من أراضي محطة الطاقة وإعادة السيطرة الكاملة إلى أوكرانيا".
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