اليوم السابع
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الذهب الأبيض يضىء حقول جلبانة.. انطلاق موسم جنى القطن بالقنطرة شرق

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 02:55 م
الذهب الأبيض يضىء حقول جلبانة.. انطلاق موسم جنى القطن بالقنطرة شرق جنى محصول القطن فى قرية جلبانة
الإسماعيلية- صبرى غانم

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بدأ مزارعو القطن بقرية جلبانة بالقنطرة شرق محافظة الاسماعيلية فى جنى المحصول، بعدما زادت مساحة القطن هذا العام بالقنطرة شرق إلى 1172 فدانا، تحت رعاية المهندس إسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، والمهندس على غنيم مدير عام الشئون الزراعية ووسط فرحة المزارعين بعودة الذهب الأبيض لمكانته من جديد.
 
وذلك فى حضور المهندس سامي بدر رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن بمحافظة الإسماعيلية، والمهندس أحمد البعلي مدير عام الإرشاد الزراعي، والمهندس نفادى محمد مدير عام الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، والمهندس محمد عبد المقصور مدير الإرشاد الزراعى بالقنطرة شرق، والمهندس ماجد حنا رئيس وحدة جلبانة، والمهندس سيد عطية أخصائي القطن.
 
في السياق ذاته، رحب المزارعون بوجود مدير عام الإرشاد  بالإسماعيلية في افتتاح موسم الجنى، حيث قال المهندس أحمد البعلى:
"نسعى حاليا لكى يستعيد القطن المصري جدارته بين المحاصيل الصيفية"، موضحًا أن القطن يتميز كونه محصول استراتيجي مهم للاقتصاد المصري، ويمثل حلولًا لمشكلات كثيرة يعانى منها الاقتصاد، وتوجه بالشكر لجميع أفراد جهاز المكافحة والإرشاد الزراعي بالقنطرة شرق، على هذا المجهود الكبير والوصول إلى أعلى إنتاجية.
 
وعن  صنف جيزة 94 أشار البعلى أنه يتميز بالإنتاجية العالية، فمدة زراعته من 160 يوما وإنتاجية الفدان تصل إلى 9 قناطير للفدان ، ويتميز بزيادة عدد اللوز على النباتات ويصل إلى 40 لوزة وزن اللوزة يصل إلى 3 جرامات، وتوفر استهلاك المياه بنسبة 15%، وسيتم التوسع في زراعته خلال الموسم المقبل عام 2023، ناصحاً المزارعين بتوريد القطن لمراكز توزيع المنظومة وعدم توريده للتجار أو الجلابين، لضمان الحصول على أعلى سعر، بدلا من بيعهم لهم فيحصل المزارع على سعر أقل.
 
وقال المهندس نفادي محمد، إن محصول القطن من المحاصيل التي تعم الفرحة علي الأهالي كونها لها ذكريات كثيرة مع المزارعين، وبدأ المزارعين في زراعة المحصول مرة أخري بعدما وفرت الزراعة سلالة تقاوى نجحت في النمو في القنطرة شرق، فجعلت الإنتاج متزايد ما جعل هناك إقبال كبير من المزارعين علي الزراعة لانها تعد استثمارا ناجحا، موضحًا أن المساحة المنزرعة هذا العام أكثر من 1172 فدانا، وكان المستهدف هو زراعة 1000 فدان.
 
وأشار إلى أن سعر قنطار القطن سيكون من خلال مزاد علنى يتم بين شركات الغزل، ما سيكون سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار القطن، والتي لم تحدث منذ سنوات، ولعل البيع من خلال المزايدات سيكون له الأثر الطيب في زيادة ربح المزارعين هذا العام.
 
جانب من جنى محصول القطن فى قرية جلبانة شرق قناة السويس (4)
جانب من جنى محصول القطن فى قرية جلبانة شرق قناة السويس

جانب من جنى محصول القطن فى قرية جلبانة شرق قناة السويس (1)
محصول القطن 
جانب من جنى محصول القطن فى قرية جلبانة شرق قناة السويس (7)
 جنى محصول القطن فى قرية جلبانة 
جانب من جنى محصول القطن فى قرية جلبانة شرق قناة السويس (3)
محصول القطن فى قرية جلبانة

جانب من جنى محصول القطن فى قرية جلبانة شرق قناة السويس (5)
 جنى محصول القطن شرق قناة السويس 
 

جانب من جنى محصول القطن فى قرية جلبانة شرق قناة السويس (6)
جانب من جنى محصول القطن فى قرية جلبانة شرق قناة السويس
 

الاسماعيلية

القنطرة شرق

قرية جلبانة

محصول القطن

محافظة الاسماعيلية



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