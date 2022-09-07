الثوم كنز للبشرة يحميها من الأمراض ويقلل ظهور التجاعيد

فاطمة ياسر

الثوم من النباتات التى تحتوى على عناصر غذائية مهمة للجسم بشكل عام، وللبشرة بشكل خاص، فتناوله باستمرار يحميك من الإصابة بالأمراض المناعية، لأنه يساهم فى تقوية الجهاز المناعى، وأيضا يقضى على البكتريا فى الجسم، كما أنه يحافظ على صحة البشرة بشكل ملحوظ، وهذا ما سنتعرف عليه وفقا لموقع webmed.

وأثبتت الدراسات الطبية أن الثوم يحتوى على مضادات للفطريات والفيروسات، وهذا يجعله من الأطعمة التى تطهر الجسم والبشرة، وبالتالى تعمل على علاج حب الشباب، لذا عليك وضع الثوم على الحبوب ثم شطفه بالماء البارد.

كما أوضح التقرير أن الثوم يساعد فى التخلص من البثور التى تظهر على البشرة، لذا عليك خلط ملعقة من خل التفاح مع ملعقة من الماء، وهرس فصوص القرنفل والثوم، ثم وضع هذه الوصفة على قطنة ومسح البثور بها.

وأكد التقرير أن الثوم يحتوى على مادة الأليسين التى من دورها تقليل فرص التقدم فى العمر، وظهور التجاعيد، لذا عليك تناول فصوص الثوم يوميا لتقليل فرص ظهور التجاعيد وعلامات التقدم فى العمر.

وأخيرا الثوم كنز كبير ويعتبر من المضادات الحيوية الطبيعية التى تحمى الجسم من المضاعفات الصحية، وأيضا يقلل من حدة التعرض للعديد من المضاعفات، لأن تناولك له يقوى جهازك المناعى ويجعلك قادرا على مكافحة الأمراض المختلفة، فلا تتردد وتناول فصا منه يوميا.