التمريض: اجتماع مع الصحة العالمية لتطبيق برنامج القبالة بجامعتى الجلالة والملك سلمان

كتبت آية دعبس

شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، فى الدورة التدريبية الخاصة بتدريب القابلات على برنامج لدعم صحة المرأة وتشجيع الولادات الطبيعية، والتى تستمر فعالياته لمدة 6 اشهر، تحت رعاية الدكتورة عبلة الألفي عضو مجلس النواب، وبالتعاون مع وزارة الصحه والسكان قطاع الرعاية الصحية والتمريض.

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود، أن البرنامج يهدف للمساهمة في الإقلال من الولادة القيصرية وتشجيع الولادة الطبيعية، لافتة إلى أن البرنامج ينفذ للمرة الثانية بمحافظة الإسكندرية، حيث تم تنفيذه للمرة الأولى لمجموعة من القابلات المتميزات بمحافظة شمال سيناء بالتعاون مع اليونسيف.

وتابعت نقيب التمريض، أنه استكمالا لدعم دور القبالة، فقد عُقد أول إجتماع بكلية التمريض جامعة القاهرة، ضم كلا من نقيب عام التمريض، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة شادية عبد القادر رئيس لجنة القطاع، وعبير سعد زغلول عميد كلية تمريض القاهرة، وبمشاركة عدد من الأساتذة المتميزين والمتخصصين في مجال النساء والتوليد لتطبيق برنامج القبالة بجامعتى الجلالة والملك سلمان، تمهيداً لتطبيقها فى كافة كليات التمريض الحكومية والأهلية.

وأشارت إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار معالي وزير الصحه والسكان، يشدد دائما علي أهمية تنفيذ برنامج الزمالة المصرية في مجال القبالة وذلك للمساهمه في حل المشكلة القومية الخاصة بارتفاع نسب القيصريات وتأهيل قابلات للقيام بمتابعه السيدات الحوامل حتي الوصول الي الولادة الامنة من خلال الاطباء.