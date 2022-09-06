اليوم السابع
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فى استجابة فورية.. الأجهزة الأمنية بالقاهرة تقدم المساعدة لسيدة مسنة

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 12:03 م
فى استجابة فورية.. الأجهزة الأمنية بالقاهرة تقدم المساعدة لسيدة مسنة الداخليه - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة طلب مساعدة من أحد المواطنين لمساعدته فى صعود والدته "مسنة" وغير قادرة على الحركة، نظراً لظروفها الصحية إلى الشقة محل سكنها الكائن بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة.
 
على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتم تقديم المساعدة اللازمة للمواطنة، وتمكينها من الصعود للشقة محل سكنها، وقد وجه المواطن الشكر والتقدير لرجال الشرطة على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثته.
 
يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

الأمنية بالقاهرة

مديرية أمن القاهرة

وزارة الداخلية

اخبار الحوادث



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