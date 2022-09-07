اليوم السابع
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الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 09:36 م
أكرم القصاص
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التشيك تعلن تأمين احتياجاتها من الغاز لفصل الشتاء

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 08:08 م
التشيك تعلن تأمين احتياجاتها من الغاز لفصل الشتاء التشيك - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن وزير المالية التشيكي زبينيك ستانجورا، اليوم الأربعاء، تأمين احتياجات البلاد من الغاز لفصل الشتاء، لافتا إلى أن التشيك لديها ما يكفيها من الطاقة حتى نهاية أبريل من عام 2023.


وقال وزير المالية التشيكي، أمام مجلس النواب، حسبما نقل راديو "براغ الدولي"، إن الحكومة تدرس حاليا كيفية جعل أسعار الطاقة مقبولة، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تكون الأسعار كما الأعوام السابقة.


يشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية تتسابق لملء احتياطي الغاز لتوفير احتياجات المواطنين من الطاقة لفصل الشتاء المقبل، في ظل تصاعد التوترات مع روسيا.


التشيك

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أمن الطاقة

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