الأرصاد: طقس حار نهارا على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء، ونشاط رياح على سواحل البحر المتوسط على فترات متقطعة، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 2: 3 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 27.