استمرار أعمال المراجعة البيئية بمدارس الغردقة استعدادا لانطلاق الدراسة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تستمر لجان المراجعة البيئية، المشكلة من الدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة البحر الأحمر، بالمرور على المدارس، والمعاهد الأزهرية، للاطمئنان على جاهزيتها للعام الدراسى الجديد.

وتأكد اللجان على نظافة خزانات مياه الشرب، ودورات المياه، والصرف الصحى، وكذلك منظومة المخلفات الصلبة، والتأكيد على وجود المناطق الخضراء والملصقات التوعوية البيئية والصحية داخل المؤسسات التعليمية.

جدير بالذكر أن هذه اللجان سيستمر عملها طوال الأسبوع الحالى لتفقد جميع المدارس والمعاهد وإعداد تقارير فنية بيئية لكل منشأة تعليمية لكى تتمكن الجهات التنفيذية من أعمال النظافة والصيانة وبعض الإصلاحات للوقوف على مدى جاهزية واستعداد المؤسسات التعليمية لاستقبال العام الدراسى الجديد.