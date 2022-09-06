إصابة 8 فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الصحراوى "سوهاج - البحر الأحمر"

شهد الطريق الصحراوى الشرقى "سوهاج - البحر الأحمر" دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج مساء اليوم الثلاثاء، انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ونتج عن الحادث إصابة 8 من مستقلى الميكروباص، تم نقلهم جميعا للمستشفى لتلقى العلاج.

وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى "سوهاج - البحر الأحمر"، دائرة مركز شرطة أخميم ووجود مصابين.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى "سوهاج - البحر الأحمر"، مما نتج عنه إصابة مصطفى عبد الناجى سيد على 19 سنة بإشتباه كسر بالعمود الفقرى، وعلى حسانين أبو الحمد سيد 35 سنة بإشتباه خلع بالكتف الأيمن وإشتباه كسر بالركبة اليمنى، وحسين حارس محمد 30 سنة بإشتباه كسر باليد اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم، وحسان مبارك إبراهيم 30 سنة من قنا مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وسيد حسين قراوى 34 سنة بإشتباه كسر بالعمود الفقرى، وعبدالحميد صلاح الدين عبدالحميد 21 سنة بإشتباه كسر بالساق اليمنى، ومحمد حارس محمد 35 سنة مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، جميعم يقيمون بمحافظة قنا، وحسان قاسم عبد المولى 60 سنة من الأقصر مصاب بإشتباه كسر بالعمود الفقرى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم رفع آثاره وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.