اليوم السابع
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استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفارعة بالضفة الغربية

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 08:54 ص
استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفارعة بالضفة الغربية قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد، الشاب يونس غسان تايه، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى مخيم الفارعة، جنوب طوباس، بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الشاب تايه "21 عاماً" استشهد برصاصة مباشرة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفارعة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وشرعت بحملة دهم وتفتيش لمنازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأضافت وكالة الانباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عدي التايه، ومعن أمين الغول (22 عاما)، بعد ان داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما، فيما اقتحمت منزل الأسير المحرر يوسف التايه ولم يكن متواجدا في المنزل.

وأعلنت فصائل العمل الوطني إضرابا شاملا وحدادا في محافظة طوباس على روح الشهيد تايه، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

 


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